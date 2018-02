O coração de Selwa é uma mochila

Selwa Hussein começou por sentir dores fortes no peito. Depois, dificuldade de respiração. Foi diagnosticada em julho do ano passado com cardiomiopatia dilatada familiar, uma insuficiência cardíaca hereditária que a obrigava a ter um coração novo.

O problema é que, tal como Selwa, muitos outros britânicos procuram um dador compatível — só nos últimos dois anos 40 pessoas morreram no Reino Unido enquanto aguardavam por um transplante.

Sendo a situação de Selwa tão rara quanto urgente, os médicos do Hospital Harefield, em Londres, optaram por, logo no final daquele mês, retirar o coração débil e colocar-lhe um artificial. A operação demorou seis horas. “Antes de a cirurgia começar, lembro-me apenas de chorar e despedir-me da minha família. Quando acordei, explicaram-me que o meu coração tinha sido removido. Estava tão desorientada que pensei que aquilo significava que tinha morrido”, explicou à BBC.

Em agosto Selwa começou a reabilitação e em dezembro teve finalmente alta médica do Harefield. Hoje carrega sempre consigo uma mochila de sete quilos. Lá dentro, traz o aparelho (da mochila seguem dois tubos que entram no corpo Selwa através da região do estômago e se prolongam até ao tórax) que lhe permite viver, mantendo o sangue a circular no corpo. Caso alguma complicação aconteça e o aparelho falhe, acompanha-a sempre um de reserva.

O médico que operou Selwa, Andre Simon, explicou à BBC que “para a equipa médica, ter um coração artificial à disposição dá uma opção quando já não há alternativas”. E conclui: “Sem isso, ela não teria sobrevivido.”

Já Selwa, hoje com 39 anos, procura levar uma vida normal. E garante: “Percebi algumas coisas enquanto estive naquele leito de morte. Uma delas é que não posso importar-me tanto com coisas que me causam stress, como problemas em casa ou nas relações pessoais. Valorizo muito mais a minha vida agora.”

