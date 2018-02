FC Porto teve a cabeça no sítio para voltar ao primeiro lugar da Liga. Literalmente

Quem tem um jogador como Alex Telles, que parece ser capaz de colocar a bola com o pé onde muitos não fazem com a mão, arrisca-se a ter várias oportunidades de golo criadas através dos corredores laterais. Frente ao Sp. Braga, esse foi um fator que desequilibrou por completo a balança a favor do FC Porto, num encontro que colocou de novo os dragões na liderança do Campeonato, esperando agora o que faz este domingo o Sporting no Estoril.

Em vésperas de clássico com os leões, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, os dragões tiveram, literalmente, a cabeça necessária para somarem mais um triunfo, naquela que foi apenas a segunda partida desde 2013 em que conseguiram marcar três ou mais golos através do jogo aéreo. Outra curiosidade: a outra vez em que isso aconteceu, em 2017 com o Rio Ave, Alex Telles também fizera três assistências.

⚠️Há 1 ano que não se via 3 ou + golos de cabeça do ????FC Porto num só jogo: 2018 V 3-1 ????SC Braga [Sérgio Oliveira, Reyes e Aboubakar] 100% dos golos

2017 V 4-2 ????Rio Ave [Felipe, Marcano, Danilo e Rui Pedro] 100% dos golos

2013 V 0-4 ⚪️V. Guimarães [Mangala, Jackson x2] pic.twitter.com/F0pIFDOLAn — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2018

Com mais três golos de cabeça, os comandados de Sérgio Conceição passaram a ser a equipa do Campeonato com mais rendimento através do jogo aéreo com 11 golos, mais um do que o Sporting e mais três do que o Sp. Braga. Em paralelo, confirmaram a boa rentabilidade nos lances de estratégia: 30% dos golos apontados pelos azuis e brancos na presente temporada foram apontados na sequência de bolas paradas.

⚠️Quase 30% dos golos do ????FC Porto em 2017/18 são obtidos através de lances de bola parada (25 em 85 golos) pic.twitter.com/fx4WRwzjHd — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2018

No dia em que Aboubakar quebrou a pior série da época sem marcar (quatro jogos), que Reyes confirmou a propensão para marcar após cantos e que Sérgio Oliveira voltou a festejar um ano e meio depois, o FC Porto confirmou a tendência goleadora que andava perdida nos últimos jogos (como na meia-final da Taça da Liga com o Sporting ou o encontro a meio da semana em Moreira de Cónegos para o Campeonato): é a equipa nacional com melhor média de golos, num total de 85 em 34 jogos, valor que aumenta exponencialmente nos jogos em casa.

⚠️Máximo de ⚽️golos em 2017/18:

85 ????FC Porto [34J, média 2,50 G/J] – 1 jogo

76 ????Sporting [37J, média 2,05 G/J] – 1 jogo

66 ????Benfica [34J, média 1,94 G/J] pic.twitter.com/ofHFKNuUkc — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2018

