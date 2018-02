Félix da Costa nono classificado na quarta corrida do campeonato de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa, em BMW, ficou sábado no nono lugar na quarta corrida da temporada 2017/18 do campeonato de Fórmula E, disputada em Santiago do Chile.

Depois de uma qualificação bastante complicada para ambos os carros da MS&AD Andretti, Félix da Costa largou da 16.ª posição da grelha e recuperou até ao ‘top 10’, somando mais dos pontos para o campeonato, em que ocupa a 11.ª posição, com 10.

Estou contente com a corrida de hoje. Sair de 16.º e chegar aos pontos num circuito citadino com este não é fácil. Foi o melhor resultado possível”, disse António Félix da Costa, citado pela sua assessoria de imprensa.

O francês Jean Eric Vergne foi o vencedor da prova chilena do campeonato de Fórmula E, que prossegue no México, no Autódromo Hermanos Rodriguez, no dia 03 de março.

