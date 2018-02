JSD muda de líder em abril. Deputada enfrenta advogado apoiante de Rio

A deputada e atual secretária-geral da JSD, Margarida Balseiro Lopes, anunciou este domingo à tarde, no Conselho Nacional que se realiza em Castelo Branco, que será candidata à liderança no Congresso da JSD em abril. A deputada — que não apoiou qualquer candidato nas últimas diretas do partido — deverá ter como adversário o líder JSD distrital de Aveiro, André Neves, que também já iniciou a contagem de espingardas para a corrida. Caso seja eleita, Margarida Balseiro Lopes pode ser a primeira mulher a liderar a JSD.

Ambos os candidatos faziam parte da atual direção da “jota”: Margarida como secretária-geral, André Neves como um dos vice-presidentes da comissão política. Margarida Balseiro Lopes apresenta como trunfo o facto de ser uma candidata “natural”, já que nos últimos anos tem sido uma verdadeira “número dois” do líder Simão Ribeiro e era vista como a “sucessora natural” do atual líder. A deputada de 28 anos, eleita pelo círculo de Leiria, tem também um grande conhecimento do aparelho da “jota” e terá já confirmado o apoio de 11 distritais (em 21).

Quanto a André Neves, um dos grandes trunfos que apresenta é a ligação ao novo líder, Rui Rio. O presidente da distrital de Aveiro tem dito isso mesmo aos militantes da “jota”: que consigo as relações com o líder do partido serão melhores. Rui Rio — que foi também ele vice-presidente da JSD entre 1982 e 1984 — não se deve, no entanto, envolver nesta disputa. A distrital de Aveiro também tem ganho um novo protagonismo no PSD, não só pelo número de militantes, mas porque o líder da distrital no partido, Salvador Malheiro, foi diretor de campanha e é um dos homens de confiança de Rui Rio. Neves — que foi um dos 10 presidentes de distrital a apoiar Rio — quer aproveitar a dinâmica.

Ainda assim, há presidentes de distritais que apoiaram Rio — como o presidente da JSD regional dos Açores, Flávio Soares ou presidente da JSD Distrital de Braga, Joaquim José Gonçalves — que deverão agora apoiar Margarida Balseiro Lopes na candidatura à liderança da JSD

Margarida Balseiro Lopes tem como lema “Conquistar Portugal” e ao apresentar-se aos conselheiros nacionais defendeu que a política “precisa de conquistar um novo espaço na vida das pessoas” e explicou que se candidata “porque quer novas formas de estar na política e uma nova agenda que dê aos jovens condições de participar no seu futuro“. Por isso defende que “as novas gerações tenham um sistema educativo que as capacite para a revolução tecnológica e do mercado de trabalho do século XXI, que não vejam na segurança social uma segurança virtual, que tenham igualdade de oportunidades para construir o seu projeto de vida, deixando de ser uma geração eternamente adiada.

Margarida Balseiro Lopes é natural da Marinha Grande e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, onde foi dirigente da Associação Académica. É mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica e encontra-se atualmente a fazer especialização em Direito Fiscal. É desde 2015 deputada à Assembleia da República e integra a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

André Neves é natural de S.João da Madeira, cidade onde trabalha como advogado. Já foi presidente da JSD de S.João da Madeira, membro da assembleia de freguesia de S.João da Madeira e em 2013 foi o quinta da lista de vereação à câmara municipal do concelho. Foi reeleito em abril de 2017 líder da distrital de Aveiro.

