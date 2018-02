As primeiras imagens e vídeos do violento sismo em Taiwan

A cidade de Hualien, em Taiwan, foi atingida por um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter. Nas redes sociais começam a ser publicadas as primeiras imagens dos estragos. As fotografias mais impressionantes mostram um hotel que colapsou parcialmente e que ficou tombado sobre a estrada. Sabe-se que nos escombros, existem pessoas subterradas mas, até ao momento, não se sabe se existem vítimas mortais. Além de fotografias, vão sendo publicados também dezenas de vídeos que mostram o momento em que a cidade tremeu.

Breaking: Rescue operations underway after magnitude 6.5 earthquake strikes Taiwan. pic.twitter.com/jZHubnWTFb — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 6, 2018

Have felt three earthquakes here in #Taipei, #Taiwan in the last hour. And the second #earthquake lasted quite a while… pic.twitter.com/W6zgKYiM0v — Evan Tzeng (@EvanTzeng) February 4, 2018

A security camera set up in a garage caught the 6.4 Taiwan quake: https://t.co/oYM785LLtz — Luke Appleby ???????? (@lukeappleby) February 6, 2018

