Costa reunido com Rajoy num ambiente “excelente e amigável”

Os chefes dos Governos português e espanhol, António Costa e Mariano Rajoy, passaram esta terça-feira em revista matérias da atualidade bilateral e europeia num almoço de trabalho, em Madrid, que decorreu num ambiente “excelente e amigável”.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro português salientou o “bom entendimento” e as “relações muito fluidas” entre os dois governantes, apesar de pertencerem a famílias políticas distintas.

António Costa (socialista) e Mariano Rajoy (direita) tiveram um almoço de trabalho na residência oficial do Governo espanhol, Palácio da Moncloa, que durou mais de duas horas, antes de o primeiro-ministro português inaugurar ao fim da tarde, no museu Rainha Sofia, na capital espanhola, uma exposição sobre o poeta Fernando Pessoa.

Entre os temas tratados, os dois governantes fizeram o ponto da situação das decisões tomadas na última cimeira entre os dois países e prepararam a próxima, que se deve realizar no segundo semestre de 2018. Costa e Rajoy também prepararam a visita de Estado que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá fazer a Espanha ainda durante o primeiro semestre de 2018.

Destaque ainda para a preparação de uma cimeira tripartida entre Portugal, Espanha e França, consagrada às interligações elétricas, que Lisboa vai organizar nos próximos meses, também sem data marcada.

No que diz respeito a questões europeias, os chefes dos executivos dos dois países da Península Ibérica trataram da cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que se reúnem a 23 de fevereiro próximo em Bruxelas.

António Costa inaugura ao fim da tarde a exposição “Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura” que poderá ser visitada no museu Rainha Sofia de 7 de fevereiro até 7 de maio. Partindo da obra literária do poeta e escritor português, a exposição vai reunir várias obras de artistas portugueses, relacionadas com as principais correntes estéticas de Portugal desde os inícios do século XX até 1935.

