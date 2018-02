Descoberta tumba na China armadilhada com bolas de pedra — como a de “Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida”

Uma tumba com um sistema anti-saqueadores com bolas de pedra, como aquela de que Indiana Jones foge na cena de abertura do filme “Os Salteadores da Arca Perdida”, foi encontrada no nordeste da China, em Liaoning. Segundo arqueólogos, a tumba tem cerca de mil anos de idade, podendo ter pertencido a um aristocrata da dinastia Liao (916-1125), antes dos mongóis terem invadido o país.

De acordo com agência de notícias chinesa Xinhua, dentro da tumba foi encontrado um fresco que foi pintado por três vezes, o que leva os arqueólogos a equacionar a possibilidade de esta ter sido uma sepultura conjunta.

Especula-se ainda que a tumba e o fresco terão sido terminados antes de o dono morrer, tendo a pintura sido renovada uma primeira vez após a sua morte e uma segunda após a morte do esposo ou da esposa.

A guardar a tumba estavam as ditas bolas de pedra rolantes, que faziam parte de um sistema de drenagem e que raramente se encontram em iguais construções da mesma época. Este sistema foi construído em torno da tumba para impedir que esta se inundasse, “mas também para prevenir saqueadores”, disse o investigador Si Weiwei à Xinhua.

Em “Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida”, o arqueólogo, interpretado por Harrison Ford, é perseguido por uma gigante bola de pedra após ter roubado um ídolo de um templo no Peru, naquela que é uma das cenas mais icónicas da série de filmes de filmes Indiana Jones, criada por Steven Spielberg e George Lucas.

Continuar a ler