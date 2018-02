Open dos Estados Unidos em ténis vai introduzir sessões noturnas em novo estádio

O Open dos Estados Unidos de ténis, o último dos quatro torneios do ‘Grand Slam’ da temporada, anunciou esta terça-feira que vai introduzir sessões noturnas em 2018, aproveitando o novo estádio, o Louis Armstrong Stadium.

A Associação de Ténis norte-americana anunciou as mudanças nos horários do torneio, que terá, pela primeira vez, duas arenas com sessões duplas, depois de, em 2017, apenas o Arthur Ashe Stadium ter programas de dia e de noite.

Outra das mudanças prende-se com a redução de jogos no campo principal, que passará a ter apenas dois jogos, em vez de três, enquanto o novo recinto, com 14 mil lugares, passará a receber três na sessão diurna.

