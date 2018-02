Os misteriosos crocodilos cor de laranja são uma espécie mutante

Os misteriosos crocodilos cor de laranja, que vivem em grutas no Gabão, África Central, parecem ser uma espécie mutante dos crocodilos anãs africanos. Vivem em completa escuridão, em cavernas cheias de água, e alimentam-se de grilos e morcegos.

Após ter descoberto os crocodilos em 2008, o arqueólogo Richard Oslisly voltou ao local juntamente com Olivier Testa, cientista, e com Matthew Shirley, especialista em crocodilos. Retiraram um dos répteis da caverna e descobriram que a cor não correspondia ao habitual cinzento característico dos crocodilos anãs africanos, mas sim a uma cor alaranjada.

Oslisly afirmou agora ao jornal The Guardian que se pode “dizer que temos uma espécie mutante porque [o crocodilo da caverna] tem um haplótipo [grupo genético] diferente”. Com uma alimentação completamente distinta, esta espécie habituou-se ao mundo subterrâneo.

Orange cave #crocodiles may be mutating into new species https://t.co/kiFetcMbxB pic.twitter.com/yeatfScVCk

— Tim Huijsmans (@HuijsmansTim) January 29, 2018