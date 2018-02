Sport TV vai estrear Juíza Final, um programa de vídeo árbitro

É dia 12 de fevereiro às 22h10 que se estreia na Sport TV o programa “Juízo Final”. Recorrendo à tecnologia de vídeo árbitro (VAR), o novo programa do canal privado por cabo no final de cada jornada utilizará as imagens do VAR para “rever as principais jogadas dos jogos”, informa o canal em comunicado.

O programa vai ter como comentadores Luís Marques, Diogo Feio e Jaime Cancella de Abreu, que participaram em “Duelos”, da Sport TV+. Com mediação feita pelo jornalista Miguel Belo, o “Juízo Final” contará ainda com a presença do antigo árbitro Pedro Henriques que dará “uma explicação dos lances em causa e a decisão da equipa de arbitragem.”

