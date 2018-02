Jim Carrey apagou a conta do Facebook e quer que os fãs façam o mesmo. Mas porquê?

O ator e humorista Jim Carrey está de saída do Facebook, mas essa decisão não lhe basta. Carrey pediu aos acionistas da rede social que vendam os seus títulos, os mesmos que lhes deram lucros com origem na difusão de anúncios e notícias criados pelo governo russo durante a campanha para as presidenciais norte-americanas, em 2016. O ator vai mais longe e pede que todos os utilizadores façam o mesmo e desistam do Facebook.

“Devemos incentivar uma maior supervisão dos donos destas redes sociais”, referiu Jim Carrey à CNBC. “Este acesso facilitado a tudo tem de ser mais bem gerido. Aquilo de que o mundo precisa é de investidores que enviem mensagens responsáveis e um capitalismo com consciência”.

Esta terça-feira, o comediante tweetou que tinha apagado a sua página de facebook porque foi a rede social em questão que permitiu a interferência russa na corrida à Casa Branca em 2016 e acrescentou uma nova hashtag: #unfriendfacebook.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018