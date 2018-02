Mario Kart vai chegar ao telemóveis

Super Mario Kart, a série de videojogos do universo Super Mario, vai chegar aos smartphones. O anúncio foi feito na passada semana pela Nintendo. Espera-se que app seja disponibilizada até ao final de de 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018