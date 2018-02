O clássico teve a sua 228.ª volta e o FC Porto conseguiu ultrapassar o Sporting nesta corrida

Emílio Ramos marcou o primeiro golo no Campo da Constituição (mas o Sporting perdeu por 2-1 porque Tavares Bastos bisou), Soares apontou o último golo no Estádio do Dragão. Pelo meio, houve 629 a colorir um dos maiores clássicos do futebol português. Mas a história não fica por aqui: neste duelo com 228 capítulos, o FC Porto voltou a passar para a frente.

Depois de 4 empates em Clássicos esta temporada (jogos entre FC Porto, Sporting e Benfica), a 1.ª vez que existe um vencedor ➡O ⚽golo de Soares foi o 1.º (e para já único) golo nos jogos entre ????dragões e ????leões em 2017/18 pic.twitter.com/mOwoIfjk0I — playmakerstats (@playmaker_PT) February 7, 2018

Esta semana foi marcada pelos jogos entre os dragões e os leões, que começou esta terça-feira no andebol: 18 anos depois, o conjunto verde e branco voltou a ganhar em casa do rival, quebrando um longo jejum de 35 encontros consecutivos a perder (na esmagadora maioria das vezes) ou a empatar. No futebol, as contas são distintas: recuando também a fevereiro de 2000, o FC Porto ganhou 19 vezes contra 16 do Sporting, além de 18 empates.

Na presente temporada, nem vencedores nem golos: em Alvalade, para o Campeonato, registou-se um 0-0; em Braga, na meia-final da Taça da Liga, repetiu-se o resultado mas com vantagem verde e branca nas grandes penalidades. Agora, 240 minutos depois, Soares conseguiu quebrar a falta de pontaria (ou o mérito dos guarda-redes, sobretudo Rui Patrício) e marcou no lance que viria a decidir a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Com isso, os azuis e brancos passaram a somar 82 triunfos, contra 81 dos lisboetas e 65 empates desde 1922, e reforçaram a ligeira predominância no Campeonato e na Taça de Portugal, contra a ligeira vantagem do Sporting na Supertaça, na Taça da Liga e no Campeonato de Portugal, curiosamente uma competição extinta no final dos anos 30 e que foi um dos pontos de convergência que motivou o reatar de relações entre os dois clubes.

Os números dos 228 clássicos entre FC Porto e Sporting

Campeonato: 64 vitórias do FC Porto, 44 empates, 59 vitórias do Sporting

Taça de Portugal: 14 vitórias do FC Porto, 12 empates, 12 vitórias do Sporting

Supertaça de Portugal: 0 vitórias do FC Porto, 4 empates, 4 vitórias do Sporting

Taça da Liga: 0 vitórias do FC Porto, 2 empates, 1 vitória do Sporting

Campeonato de Portugal: 4 vitórias do FC Porto, 3 empates, 5 vitórias do Sporting

