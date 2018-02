Consumo de eletricidade atingiu pico de seis anos às 17.45 na quarta-feira

O consumo instantâneo de eletricidade atingiu na passada quarta-feira um recorde de seis anos, por causa do frio. Segundo as estatísticas da REN, empresa que gere a rede de transporte de eletricidade, esse pico de consumo aconteceu às 19.45 do dia 7 de fevereiro, coincidindo com o dia em que foram registadas temperaturas mínimas mais baixas neste inverno. De acordo com dados obtidos pelo Observador, será preciso recuar até ao dia 2 de fevereiro de 2011 para encontrar uma procura de eletricidade tão elevada num só momento.

Esse pico correspondeu a 8799 megawatts (MW), sendo que mais de metade desta procura foi abastecida por energia produzida por fontes renováveis. Também no consumo diário, foi registado um dos níveis mais altos em seis anos, com 169,4 gigawatts (GW) hora, valor que se repetiu no dia seguinte, quinta-feira.

[Veja o vídeo sobre a vaga de frio na Europa e em Portugal]

