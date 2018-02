Espanha. Jovem de 14 anos detido por tentar violar mulheres de 23 e 42 anos

De acordo com as declarações prestadas por uma das vítimas, o rapaz aproximou-se dela pelas costas, segurou-lhe os braços, atirou-a para o chão e bateu-lhe repetidamente na cabeça enquanto lhe tentava tirar a roupa. Foi este o método de um rapaz de 14 anos que abordou uma mulher, pelas 18h00, enquanto esta caminhava em Puerto Serrano, na província de Cádiz, na Andaluzia, Espanha. A mulher foi uma das duas vítimas que o jovem de 14 anos tentou violar nos últimos seis dias, naquela localidade.

As violações não chegaram a acontecer uma vez que as vítimas mostraram resistência. Numa das situações, os gritos da vítima foram ouvidos por um homem, que veio em seu auxílio e frustrou as intenções do rapaz de 14 anos. Numa cidade tão pequena, este caso rapidamente passou a ser conhecimento de vários moradores, levando a que um deles fizesse queixa de uma situação semelhante, que tinha acontecido há seis dias.

O rapaz de 14 anos acabou por ser detido por tentativa de agressão sexual contra duas mulheres: uma de 23 e outra de 42, avança esta sexta-feira o jornal El Español. O caso está a ser investigado pela polícia. Os serviços sociais também foram avisados uma vez que as violações aconteceram num horário escolar e o jovem não se encontrava na escola.

Continuar a ler