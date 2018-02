Estoril Praia compensa sócios que compraram bilhetes para o jogo com o FC Porto

O Estoril Praia anunciou esta sexta-feira que vai compensar alguns sócios que compraram bilhete para o desafio com o FC Porto, da 18.ª jornada da I Liga, que foi interrompido ao intervalo no dia 15 de janeiro.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube assegurou que “todos os portadores de bilhetes têm direito a trocá-lo, até ao penúltimo dia útil que antecede a data da realização da conclusão do jogo [21 de fevereiro], por outro bilhete”, sendo que os titulares de ingressos para a bancada nascente do Estádio António Coimbra da Mota vão receber compensações financeiras.

Com efeito, em virtude de algumas alterações de acesso e circulação por causa das obras nas áreas de serviço da bancada norte, “não relacionadas com questões de segurança”, os adeptos que tinham bilhete e queiram assistir ao resto do jogo terão um “novo bilhete para a bancada norte (setores H, I, J e K)”.

“Sendo ainda, excecionalmente e para além das obrigações regulamentares da Estoril Praia — Futebol, SAD, reembolsado o valor correspondente a metade da diferença do preço facial dos bilhetes”. Ou seja, quem estava na bancada central nascente (setor N) recebe o novo bilhete e quatro euros; já os que estavam na bancada lateral nascente recebem 1,50 euros.

A retribuição monetária do Estoril aos adeptos que marcaram presença no encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol estende-se também a quem já não quer mais assistir ao resto da partida, com os estorilistas a sublinharem que estão a ir mais longe do que aquilo a que são obrigados a nível regulamentar.

“A Estoril Praia — Futebol, SAD, irá, excecionalmente e para além das suas obrigações regulamentares, reembolsar o valor correspondente a metade do preço facial do seu bilhete.

Neste caso, os titulares de bilhete para a bancada central nascente (setor N) receberão o montante de 10 euros; os titulares de bilhete para a bancada lateral nascente (setores L, M, O, P) receberão o montante de 7,5 euros”, refere a nota emitida.

Por fim, aos adeptos portistas que estavam na bancada norte (setores H, I, J e K) — aquela que motivou a interrupção do jogo devido à descoberta de fissuras em alguns pontos das estruturas – serão atribuídos novos ingressos para a bancada nascente sem custos acrescidos.

A realização da segunda parte do desafio entre o Estoril Praia, 17.º classificado, com 18 pontos, e o FC Porto, primeiro, com 52, a contar para a 18ª jornada da I Liga, está agendada para dia 21, às 18:00. No intervalo do encontro, o marcador assinalava 1-0 a favor dos estorilistas.

