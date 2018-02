Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos

Um acidente este sábado com um autocarro na ilha indonésia de Java fez, pelo menos, 27 mortos, indicou a polícia local. O acidente aconteceu quando o autocarro, pelo menos com 40 pessoas a bordo, entrou em colisão com uma mota enquanto descia uma colina na região de Subang, a oeste de Java.

O autocarro fez uma série de voltas até se imobilizar, de acordo com a mesma fonte. A maior parte dos passageiros são turistas locais que viajavam para uma zona de termas. A polícia encontra-se a investigar as causas do acidente, mas disse que suspeitava de uma falha nos travões do autocarro.

Os feridos foram transportados ao hospital e internados. “A nossa morgue está cheia, não temos espaços para mais corpos”, disse o porta-voz do hospital Subang, Mamat Dudirakhmat, à Metro TV.

Os acidentes são comuns na Indonésia, onde autocarros e comboios são velhos e têm fraca manutenção. Em julho do ano passado, 10 pessoas, entre as quais um turista austríaco e uma criança de 12 anos, morreram num acidente entre um autocarro e um camião.

