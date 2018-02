Golo madrugador de Griezmann garante triunfo do Atlético de Madrid em Málaga

Um golo de Griezmann no primeiro minuto garantiu este sábado o triunfo do Atlético de Madrid sobre o Málaga, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e mantém o segundo lugar, com grande margem de segurança.

O triunfo por 1-0 no terreno do lanterna-vermelha, deixou a equipa de Diego Simeone com 52 pontos, menos seis do que o FC Barcelona, líder da prova, que no domingo visita o Getafe, e mais 12 do que o Valencia, terceiro, que, também no domingo, recebe o Levante.

O Villarreal perdeu em casa por 2-1 com o Alavés, mas manteve o quinto lugar a dois pontos do Real Madrid, quarto, que ainda hoje recebe a Real Sociedad, e que mesmo assim ficará com um jogo em atraso.

