Segunda baixa na Casa Branca leva Trump a questionar movimento #MeToo

Donald Trump diz ter dúvidas em relação ao #MeToo, o movimento anti-assédio sexual nos EUA. O Presidente dos Estados Unidos escreveu este sábado no Twitter que algumas pessoas têm visto as suas vidas “ser destruídas por meras alegações”.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused – life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018