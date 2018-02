O pódio todo holandês e os dois ouros alemães: como está o quadro de medalhas dos Jogos? (dia 1)

A Noruega é um dos três países, a par da Áustria e do Liechtenstein, que tem mais medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno (329) do que de Verão (152). E a tendência vai ser reforçada: apesar de ter falhado a conquista do ouro (embora a prata de Marit Björgen tenho sabido a tal, porque tornou-se a partir de 2018 na atleta com mais medalhas de sempre conseguidas no evento), os escandinavos somam já quatro pódios só no primeiro dia.

Quem esteve em destaque foi a Holanda, que conseguiu “limpar” o pódio nos 3.000 metros femininos de patinagem de velocidade através de Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst e Antoinette de Jong (Holanda) mais uma prata na patinagem de velocidade em pista curta por Sjinkie Knegt, e a Alemanha, que soma já dois outros através de Laura Dahlmeier no biatlo e de Andreas Wellinger nos saltos de esqui.

No final do primeiro dia, com 15 medalhas distribuídas em cinco provas, o quadro das medalhas conta já com a presença de oito países (ou melhor, sete países e uma equipa, a dos Atletas Olímpicos da Rússia):

1.º Holanda: 4 medalhas (1 ouro, duas pratas e 1 bronze)

2.º Noruega: 4 medalhas (3 pratas, 1 bronze)

3.º Alemanha: 2 medalhas (2 ouros)

4.º Coreia do Sul: 1 medalha (1 ouro)

4.º Suécia: 1 medalha (1 ouro)

6.º Atletas Olímpicos da Rússia: 1 medalha (1 bronze)

6.º Rep. Checa: 1 medalha (1 bronze)

6.º Finlândia: 1 medalha (1 bronze)

O quadro de medalhas de competição no final do primeiro dia de Jogos Olímpicos de Inverno é o seguinte:

Esqui cross-country: 15km skiathlon feminino

1.º Charlotte Kalla (Suécia)

2.º Marit Björgen (Noruega)

3.º Krista Parmakoski (Finlândia)

Biatlo: sprint feminino

1.º Laura Dahlmeier (Alemanha)

2.º Marte Olsbu (Noruega)

3.º Veronika Viktova (Rep. Checa)

Saltos de esqui: pista normal individual masculino

1.º Andreas Wellinger (Alemanha)

2.º Johann André Forfang (Noruega)

3.º Robert Johansson (Noruega)

Patinagem de velocidade: 3.000 metros feminino

1.º Carlijn Achtereekte (Holanda)

2.º Ireen Wüst (Holanda)

3.º Antoinette de Jong (Holanda)

Patinagem de velocidade em pista curta: 1.500 metros masculino

1.º Lim Hyo-jun (Coreia do Sul)

2.º Sjinkie Knegt (Holanda)

3.º Semion Elistratov (Atletas Olímpicos da Rússia)

