O vídeo que mostra Ricardinho na bancada nos últimos minutos da vitória no Futsal

Foi a coxear que o capitão da seleção portuguesa de futsal, Ricardinho, foi ter com os colegas no final do jogo para os abraçar, depois da vitória deste sábado à noite. A seleção portuguesa venceu a seleção espanhola com três golos contra dois, vencendo assim o Europeu de Futsal.

Ricardinho lesionou-se na segunda parte do prolongamento da final, mesmo a dois minutos do final da disputa. E o jornal espanhol La Marca fixou uma câmara nele, sentado na bancada, a acompanhar o pouco que restava da partida. Nesta altura as duas equipas estavam empatadas. As imagens mostram um Ricardinho nervoso, que a certa altura troca de lugar, para depois ver o colega Bruno Coelho marcar um golo (o segundo) — a 55 segundos do fim — e sair disparado a correr para abraçá-lo.

O jornal espanhol La Marca fez um vídeo com essas imagens, em que mostra a euforia do capitão quando portugal se sagrou campeão europeu da modalidade.

