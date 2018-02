Europa recebe primeiras unidades do Ford GT

Mais de três anos após ter sido apresentado no Salão de Detroit, e pouco mais de um ano depois do arranque da produção, o novo superdesportivo Ford GT começou a ser entregue aos primeiros clientes europeus. Uma das unidades foi para a Dinamarca, onde Jason Watt, um ex-piloto de competição que um acidente de moto deixou paraplégico, recebeu o muito desejado novo carro.

Depois de se ter candidatado, em Abril de 2016, com mais 6.505 entusiastas de automóveis em todo o mundo, a adquirir uma das primeiras 500 unidades do Ford GT, Watt torna-se assim no primeiro proprietário, em toda a região escandinava, de um dos novos superdesportivos da marca da oval.

No entanto, e conforme também avança a Ford, o facto de ter necessidades especiais vai levar a que o GT de Jason tenha de ser modificado, de forma a que o ex-piloto, que está paraplégico desde 1999, possa operá-lo apenas com as mãos. Sendo que, no tejadilho, serão igualmente montadas barras específicas, para transporte da sua cadeira de rodas.

O meu Ford GT é, provavelmente, o carro mais rápido do mundo que pode estacionar em espaços reservados para deficientes,” comentou, durante o evento de entrega do seu Ford GT em Copenhaga, Jason Watt, que já teve um GT da anterior geração (2005).

Recorde-se que o Ford GT é o mais recente superdesportivo da marca norte-americana, com carroçaria construída em fibra de carbono e motor EcoBoost de 3,5 litros V6 com 655 cv. Além disso, inclui um sistema de modos de condução, para proporcionar uma experiência em estrada o mais próxima possível daquela que é possível sentir ao volante de um carro de competição.

