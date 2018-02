São Miguel. Cerca de 130 sismos registados desde a madrugada desta segunda-feira

Cerca de 130 sismos de média magnitude, com valores entre 1,9 e 3,2 na escala de Richter foram registados desde as 2h53 desta segunda-feira na ilha de São Miguel, Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA informa que desde as 2h53 hora local (3h53 no continente) deste dia tem sido detetado um aumento da atividade sísmica na região do Congro (Lago do Congro, Vila Franca do Campo).

Como exemplo, e de acordo com o IPMA, os sismos foram sentidos nas freguesias de Porto Formoso, Rabo de Peixe, Água do Alto e Furnas com magnitudes de 2,7, 3,0, 3,2, 3,2 e 3,1, respetivamente, entre as 03h06 e 4h05.

Posteriormente, foram sentidos mais sismos nas zonas da Ribeira Seca (freguesia de Vila Franca do Campo) e em São Brás (freguesia da Ribeira Grande) com magnitudes a variar entre 2,9 e 3,2, respetivamente. O IPMA adianta ainda que são de esperar mais sismos sentidos naquela zona.

Continuar a ler