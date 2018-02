Troféu do Festival da Canção foi feito pela Vista Alegre

Tem 30 centímetros de altura, pesa cerca de 3,5 quilos e é feito de cristal com uma decoração a ouro: é assim o troféu da edição deste ano do Festival da Canção, cuja primeira semifinal acontece já este domingo. O prémio, que será atribuído ao vencedor do concurso, foi feito pela Vista Alegre em parceria com a RTP, a organizadora do evento.

“A RTP lançou um desafio à Vista Alegre para o desenvolvimento do Troféu que irá consagrar o vencedor da edição deste ano do Festival da Canção. Havia um requisito, que este representasse um microfone”, explicou o canal de televisão em comunicado. A empresa seguiu à risca a exigência e criou um pequeno troféu, semelhante a um microfone de estúdio, feito em cristal, “matéria nobre, pura e transparente” que torna a peça “única”. A decoração foi feita a ouro, reforçando “a ideia de prémio” e enaltecendo “este troféu de forma singular”.

Citada pela RTP, a direção da Vista Alegre admitiu que foi “com muito orgulho” que aceitou o desafio e “desenvolver um troféu exclusivo para o Festival da Canção” de 2018. “Esta parceria é importante pois é muito prestigiante para a marca e a empresa tem a oportunidade de dar a conhecer as suas capacidades para produzir peças exclusivas, únicas e originais.”

O troféu foi feito manualmente, num processo que começou na zona quente da fábrica, onde um vidraceiro colheu “o cristal do forno, com a ajuda da cana”, fez “blocos maciços de cristal”. Estes foram depois levados para a “secção de escultura”, onde, após “muitas horas de trabalho de desgaste com rodas diamantadas”, se chegou “à forma final das peças”, explica a RTP. Por último, as diferentes partes tomaram um banho de ácido para recuperarem o brilho original do cristal.

O Festival da Canção arranca este domingo, dia 18 de fevereiro, com a primeira semifinal. Nesta primeira etapa do concurso e também na segunda (a 25 de fevereiro), irão atuar 13 artistas. O grande vencedor será conhecido a 4 de março.

