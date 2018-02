Israelitas estão à espera que Benjamin Netanyahu seja formalmente acusado de corrupção

Benjamin Netanyahu poderá estar a minutos de ser acusado de corrupção pelo Ministério Público (MP) israelita. A notícia é avançada pelo The Times of Israel e explica que a polícia de Israel terá aconselhado o MP a acusar o primeiro-ministro de suborno.

A medida resulta de duas grandes investigações que se têm desenvolvido ao longo de vários meses. Há um mês, Netanyahu disse que “nada irá acontecer porque não há nada”.

Segundo o jornal israelita, os advogados de Netanyahu já foram avisados da eminente acusação.

Netanyahu, que sempre negou qualquer tipo de ilegalidade, informou os principais canais de televisão israelitas de que irá fazer um breve comunicado a comentar o assunto.

De acordo com o chamado “Case 1000”, o primeiro-ministro e a mulher, Sara, terão recebido prendas de luxo como charutos e champanhe no valor de milhares de shekels. Supostamente, um dos corruptores terá sido o produtor de Hollywood Arnon Milcham (que nasceu em Israel).

Já o “Case 2000” envolve uma suposta troca de favores entre Netanyahu e o publisher do jornal Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes. Existem fortes suspeitas de que o primeiro-ministro pretendia enfraquecer o concorrente de Mozes, o Israel Hayom (que é apoiado pelo magnata norte-americano Sheldon Adelson), em troca de uma cobertura mediática mais favorecedora.

Milcham e Mozes também devem ser acusados formalmente.

Entretanto, o atual primeiro-ministro de Israel já se pronunciou sobre estas notícias. Através de um live no Facebook, Benjamin Netanyahu afirmou que está a ser alvo de uma campanha de “difamação” e que as 15 investigações que já o tiveram como suspeito foram lançadas com o objectivo de o tirar do poder.

“Atacaram a minha mulher e os meus filhos de forma brutal para me conseguirem afetar”, disse o político.

Netanyahu afirmou ainda que “não existem bases” para estas investigações, que as mesmas “não vão dar em nada” e que nem sequer deviam “ter lugar num estado democrático.”

Continuar a ler