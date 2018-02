Governo moçambicano quer 115 mil alunos no ensino técnico até 2024

O Governo moçambicano quer colocar 115 mil alunos no ensino técnico até 2024, no âmbito da implementação da Estratégia do Ensino Técnico-Profissional no país, anunciou hoje Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros.

O Governo de Moçambique espera construir 19 novas instituições de ensino técnico e reabilitar outras 16 no mesmo período, acrescentou.

A porta-voz falava no final da sessão do Conselho de Ministros, em Maputo.

No total, segundo dados oficiais, Moçambique conta com 85 113 alunos no ensino técnico.

A estratégia hoje anunciada surge no âmbito da restruturação do ensino técnico moçambicano com o objetivo de adequá-lo às necessidades da indústria extrativa, área em que o país descobriu um forte potencial nos últimos anos.

