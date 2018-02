Range Rover Sport híbrido sobe 999 degraus

SUV híbrido plug-in, o Range Rover Sport P400e acaba de conseguir um feito até aqui nunca antes alcançado por um veículo do género, ao cumprir o trajecto conhecido como “Estrada do Dragão”, na China, até ao arco natural de pedra a que foi dado o nome de “Porta do Céu”. Com uma particularidade: deste percurso de 99 curvas faz igualmente parte uma escadaria, com 45º de inclinação e 999 degraus, que o modelo britânico (também) ultrapassou!

A prova, explica a Land Rover em comunicado, começou junto da lendária estrada da montanha Tianmen, com uma extensão de 11,3 km e conhecida como a “Estrada do Dragão”. A que se seguiu a segunda parte do desafio, com o modelo britânico a subir os 999 degraus até chegar à imponente “Porta do Céu”.

Ao volante deste Range Rover Sport P400e standard esteve o piloto da Panasonic Jaguar Racing Ho-Pin Tung.

Já participei em provas de Fórmula E, Fórmula 1 e já venci as 24 Horas de Le Mans, mas este foi, sem dúvida, um dos desafios de condução mais exigentes que tive pela frente. O Range Rover Sport híbrido plug-in demonstrou um rendimento excepcional e deu-me muita confiança na estrada de montanha e durante a subida sem esforço até à ‘Porta do Céu’”, comentou o piloto chinês, no final.

O Range Rover Sport P400e conta com um sistema de propulsão híbrido, o qual conjuga um motor a gasolina Ingenium, a anunciar 300 cv de potência, com um motor eléctrico, a debitar mais 116 cv. Argumentos a que soma depois todas as tecnologias já conhecidas dos modelos da marca, para um elevado desempenho, tanto em alcatrão como em pisos mais difíceis, como é o caso do Terrain Response 2. De referir ainda que o P400e consegue realizar até 50 km em modo 100% eléctrico.

Veja aqui como tudo aconteceu:

