Abel Ferreira quer “coragem” para “melhor Marselha dos últimos dez anos”

O treinador do Sporting de Braga disse esta quarta-feira que os ‘arsenalistas’ vão defrontar o melhor Marselha da última década, mas a equipa está preparada para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

“Conhecemos individualmente cada jogador e eu conheço muito bem o treinador. As equipas do Rudi Garcia são muito pragmáticas e defendem muito bem. Estamos preparados para um Marselha com profundidade e que irá tentar cruzamentos atrasados. Tem uma equipa com muita qualidade individual e coletiva, é certamente o melhor Marselha dos últimos 10 anos, mas sinto que estamos preparados para o desafio”, afirmou Abel Ferreira na conferência de imprensa de antevisão já em França, citado pelo sítio oficial dos ‘arsenalistas’.

O técnico evocou um antigo imperador francês para explicar a estratégia para vencer o Marselha.

“Napoleão Bonaparte dizia que o segredo consiste em ter coragem para enfrentar a força do adversário e que, com um exército inferior, deve-se ter a capacidade de, no ponto de ataque e da defesa, conseguir superar o nosso adversário. É isso que temos de procurar fazer amanhã [quinta-feira]. Temos de ter a máxima concentração a nível ofensivo e defensivo, jogando com a nossa identidade”, disse.

Para o técnico, marcar fora de casa poderá ser decisivo na eliminatória.

“Os jogadores sabem a importância de fazer golos e não os sofrer. Temos de ser unidos, pacientes, organizados e muito rigorosos em cada tarefa dentro de campo. Temos de ter em conta que é uma eliminatória e que os golos contam neste próximo desafio. É dentro destas premissas do rigor, do trabalho, da união e da capacidade de sonhar que é possível passar esta eliminatória”, disse.

O treinador alertou ainda para a necessidade de o Sporting de Braga estar preparado para a qualidade individual do Marselha: “O Thauvin acabou de ser o melhor jogador do mês da liga francesa, Payet, Lucas Ocampos, Luís Gustavo e todos os outros têm muita qualidade e criatividade.”

Sporting de Braga e Marselha defrontam-se na quinta-feira, às 18:00, no Estádio Velódrome, naquela cidade francesa, num jogo que será arbitrado pelo holandês Serdar Gozubuyuk.

