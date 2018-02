Liga Moçambicana de Futebol adia arranque do ‘Moçambola’ para 03 de março

A Liga Moçambicana de Futebol (LMF) adiou esta terça-feira o arranque do ‘Moçambola’, campeonato de futebol de Moçambique, para o dia 03 de março, anunciou o presidente do organismo, Ananias Couana.

A primeira jornada estava marcada para 24 de fevereiro, mas a Liga decidiu adiar o arranque da prova por uma semana, devido à participação de duas equipas (Songo e Costa do Sol) em provas internacionais de clubes africanos.

“Não gostávamos de arrancar com uma jornada incompleta”, disse hoje Ananias Couana à Rádio Moçambique, após a reunião da LMF.

A cerimónia de abertura do ‘Moçambola’ vai ser feita no campo do Chibuto, que recebe o Desportivo de Nacala.

Habitualmente, o jogo inaugural realiza-se a um sábado e os restantes no domingo seguinte, mas a continuidade do Songo, campeão em título, e do Costa do Sol, vendedor da Taça de Moçambique, nas provas africanas, pode ditar a antecipação dos respetivos jogos para sábado.

Programa da 1.ª jornada

sábado, 03 de março

Chibuto – Desportivo de Nacala

domingo, 04 de março

Costa do Sol – Maxaquene (*)

Ferroviário de Maputo – 1.º de Maio de Quelimane

Liga Desportiva – ENH Vilanculo

Ferroviário de Nampula – Ferroviário da Beira

UP Manica – Incomáti

Ferroviário de Nacala – Textáfrica

UD Songo – Sporting de Nampula (*)

(*) data a confirmar

