Nos Jogos Olímpicos de Inverno até os robots têm uma competição de ski

A poucos quilómetros de PyeongChang, a Coreia do Sul recebeu por estes dias uma outra prova à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno: uma competição de ski para… robots (vestidos com roupa de neve, tamanho de criança). Em causa estava um prémio de 10 mil dólares: ganhava o robot que conseguisse descer a pista de 80 metros mais rápido, depois de contornar todos os obstáculos.

Intitulado “Edge of Robot: Ski Robot Challenge”, o torneio envolveu oito equipas de investigadores de várias universidades, institutos e empresas privadas, cada uma com o seu robot. Para serem qualificados para a prova, as máquinas a imitar figuras humanas tinham de ter pelo menos 50 centímetros de altura, e funcionar de forma autónoma. Ou seja, tinham de ser capazes de se movimentar sozinhos (sem controlo remoto) e ser capazes de contornar obstáculos.

De acordo com os relatos feitos na imprensa internacional, a corrida de robots em cima de esquis, com equipamento de neve, e mecanismos semelhantes a joelhos e cotovelos foi descrita como “hilariante”. O vencedor acabou por ser Taekwon V (cujo nome remete para um desenho animado sul-coreano), da MiniRobot Corp. O vencedor era precisamente um dos robots mais pequenos em competição, com apenas 75 centímetros de altura. Percorreu a pista em apenas 18 segundos.

Os robtos em competição estavam munidos de sensores e câmeras para se desviarem dos obstáculos colocados em longo da posta de 80 metros. O vídeo abaixo mostra como os sensores da MiniRobot Corp funcionaram para evitar as bandeiras azuis e vermelhas e chegar inteiro até à meta.

