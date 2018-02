Pininfarina desenha primeiros carros vietnamitas

A Pininfarina tem vindo a investir, ultimamente, também no continente asiático, onde acaba de vencer um concurso para a produção daqueles que serão os dois primeiros modelos automóveis a fabricar no Vietname, um sedan e um SUV.

A eleição dos desenhos vencedores, num concurso em que participaram mais de 20 projectos, concebidos por vários ateliês de design, foi feita com base numa votação em que participaram quase 62 mil pessoas. E os votos foram, maioritariamente, para as propostas da Pininfarina.

Os projectos em causa, que a Pininfarina referiu já estarem a ser alvo de desenvolvimentos, darão assim origem aos primeiros modelos de uma nova marca automóvel vietnamita, denominada Vinfast.

O detentor da Vinfast e dono do grupo Vingroup, Quang Viet Nguyen, afirmou, entretanto, que “o envolvimento directo da Pininfarina, um dos maiores gabinetes de design a nível mundial, visa trazer uma beleza moderna ao projecto, o qual manterá, ainda assim, a identidade vietnamita, naqueles que serão os primeiros modelos da marca Vinfast”.

A nova marca vietnamita pretende lançar o seu primeiro carro em Setembro de 2019, com previsões de produção na ordem das 500 mil unidades, até 2025.

Este é o segundo desafio assumido pela Pininfarina, nos esforços de internacionalização, rumo aos mercados da Ásia. Ainda na última semana, o atelier de design italiano anunciou que estava a trabalhar com o Hybrid Kinetic Group, de Hong-Kong, com o objectivo de conceber um desportivo eléctrico de nome HK GT. Modelo do qual foi já divulgada uma imagem, mostrando um veículo equipado com um extensor de autonomia, baseado num gerador com uma microturbina.

