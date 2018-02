Bloco. Agência do ambiente falhou na licença da Celtejo e presidente deve demitir-se

O Bloco de Esquerda acusa o presidente da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) de ter falhado ao alterar em 2016 a licença da empresa Celtejo que permitiu um aumento das descargas da empresa de pasta no rio Tejo. Na audição parlamentar que está a ouvir o presidente da APA e o Inspetor-Geral do Ambiente, sobre a poluição no rio Tejo, Carlos Matias afirma que até o ministro do Ambiente já reconheceu que foi uma má ideia ter passado aquela licença (2016). Também o deputado do PAN, André Silva, defende que o presidente da APA deve tirar consequências e pergunta a Nuno Lacasta. “Vai demitir-se?”.

Para o deputado do Bloco, a APA falhou e o seu presidente deve tirar consequências e demitir-se. Carlos Matias considera que a agência de proteção do ambiente passou uma licença “a legalizar o que era ilegal”, lembrando que a própria Celtejo, empresa apontada como a principal fonte de poluição no Médio Tejo, assumia que estava a incumprir os limites de efluentes da licença emitida em 2014. E pergunta:

Quais foram os fundamentos? Tiveram em conta os efeitos da seca? De quem foi a má ideia? Se foi do ministro, o primeiro-minsitro tem um problema para resolver. Se foi da APA então o presidente da APA tem de se demitir”.

Diretamente visado pelo Bloco de Esquerda, o presidente da APA garante que a alteração de licença foi atribuída com o objetivo claro de redução da carga orgânica despejada no rio Tejo, o que foi conseguido já em 2017. Nuno Lacasta explica ainda que o ajustamento aos limites de emissões permitidos à Celtejo em 2016 foi feito dentro do quadro legal, invocando recomendações comunitárias que permitem às indústrias um período de adaptação de quatro anos. “No fim deste prazo, seriam cumpridos os limites” mais apertados, e que estavam definidos na licença emitida no final de 2014.

Nuno Lacasta cita o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para afirmar que a nova licença não contribuiu para aumentar carga orgânica. Já em 2017, diz, a carga orgânica do rio foi diminuindo, mas esta diminuição, realça, “é uma matemática distinta” da acumulação de carga orgânica que resulta de um período longo e que, segundo as análises já divulgadas é a principal responsável pelos problemas de poluição no rio. O presidente da APA reconhece contudo que em 2015/2016, quando foi autorizada este aumento de descarga, não se antecipava a situação de seca.

Nuno Lacasta assinala também que em 2015/2016, a “APA instou a Celtejo a antecipar a construção da ETAR (estação de tratamento de águas residuais) com tratamento terciário” e que a empresa só pretendia ter operacional em 2021. Destacaque a agência a que preside recusou o pedido da empresa para excluir o limite de emissão de CBO (carência bioquímica de oxigénio) — o parâmetro da licença que a Celtejo não cumpria — e impôs um limite máximo que correspondia ao valor médio dos dois anos anteriores.

As explicações não convenceram o deputado do Bloco. “Se os dados da diminuição da carga orgânica resultam do autocontrolo (feito pela própria Celtejo), isso é a história que a empresa conta. Vale o que vale e vale muito pouco”. Se o objetivo era reduzir, como é que há tanta carga acumulada agora? A culpa é de quem depositou a carga e ao longo dos anos foi depositada. “Falharam. O que está a dizer é que passaram a licença sem fundamento”. Destacando que o caudal do rio Tejo não reduziu tanto, conclui: “Há celulose a mais, a licença foi errada e tem de tirar consequências. Tem de se demitir”.

Voltando a explicar os pressupostos da licença alterada em 2016, o presidente da APA garante que em 2018, a nova licença a atribuir à Celtejo terá um cariz mais dinâmico, explica o presidente da APA. As licenças tradicionalmente em vigor são estáticas, fixadas para determinadas condições. “Temos de mudar de paradigma” para ter em conta os diferentes períodos do ano e contemplar situações de exceção como a seca. É uma questão técnica complexa, mas acredita que é possível de implementar.

Em resposta ao deputado do Bloco, o presidente da APA garante ainda que os resultados não se limitam ao autocontrolo.

Para além do presidente da APA, a comissão parlamentar do Ambiente ouviu ainda o Inspetor-Geral do IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território). Nuno Banza explicou com grande detalhe o tal fenómeno inusitado que impediu os inspetores de recolherem por três vezes amostras da água junto à Celtejo.

E apesar de reafirmar o carácter inédito destes problemas, e que obrigaram à recolha manual, Nuno Banza considera que “não altera nada os resultados que vieram a obter. Não há nenhuma consequência de qualquer natureza”. Isto porque se houve uma descarga irregular que provocou ou agravou o problema de poluição detetado no rio em janeiro deste ano, as amostras recolhidas dias depois deste “incidente” já não permitiriam detectar essa ocorrência.

O Inspetor-Geral diz que objetivo era saber se estávamos perante a eventual prática de um crime de poluição. “Decidimos propor ao Ministério Público um inquérito que foi acolhida e que foram determinadas diligencias”, que envolveram buscas e apreensões. Não sabemos o resultado final, mas esperamos que se faça uma investigação cabal

Nuno Banza afasta ainda a acusação de incompetência aos seus inspetores na recolha das amostras, feita pela Celtejo. E questionado sobre o aviso prévio que os inspetores devem fazer a uma empresa antes da inspeção, o responsável remete para a lei e lembra que as recolhas e inspeções exigem 24 horas junto às instalações da empresa. Mas deixa a garantia:

Os inspetores não são anjinhos, já fazem isto há muitos anos e têm a experiência para perceber as dinâmicas que se instalam de facilitação ou de dificuldade.

E porque não mandaram fechar a Celtejo perante os incumprimentos passados? (pergunta de André Silva)

“Não fechamos as empresas que nos apetece. Defendemos a compatibilização de interesses, mas somos o órgão do Estado que apanha e sanciona os incumpridores.” A Celtejo, diz Nuno Banza, tem um histórico de processos de contraordenação. “Não andamos a fechar os olhos aos incumprimentos da empresa e a Celtejo recorreu para tribunal em alguns deles.”

A diferença da Celtejo em relação a outras empresas de Vila Velha de Ródão é que esta “tem condições estruturais de cumprir e a Centroliva não. É preciso haver proporção nas medidas aplicadas”, diz

