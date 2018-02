Fernandes & Martins, a sociedade ilimitada do Sporting (dentro e fora de campo)

“Quem é o jogador com mais pinta no balneário?”, pergunta Gelson Martins lendo o cartão. “Quem é o jogador com mais pinta no balneário… Depende dos estilos, cada um tem o seu estilo. Mas podemos dizer, em tom de brincadeira, que é o Piccini”, responde Bruno Fernandes. “Estava a pensar no mesmo”, atira o extremo para rematar a decisão final do médio.

#TrocaDePasses Craques, dentro e fora do campo! ???? Impossível não sorrir com esta divertida #TrocaDePasses entre Bruno Fernandes e Gelson Martins! ????P.S.: Isto foi tão bom que tivemos de dividir em duas partes! Amanhã, colocamos a segunda.???? Posted by Sporting Clube de Portugal on Tuesday, February 13, 2018

Os dois jovens internacionais portugueses foram os escolhidos pelo Sporting para uma nova rubrica onde apresentam alguns dos seus ídolos ou gostos, pessoais ou no clube. Gelson, por exemplo, tinha Robinho como ídolo, não perdia o Oliver e Benji quando era mais novo e acha estranho o hábito de Rui Patrício com a cera. Bruno gostava do Batman por causa do carro e anda a ver a série Gomorra. Mais do que as perguntas e respostas, a cumplicidade é evidente, fora e dentro de campo. Aliás, foi através dessa cumplicidade que, numa Insta Story, se soube que os leões andam de olho em João Novais do Rio Ave…

#TrocaDePasses Se gostaram da primeira parte, esperem até ver esta… ????????????A segunda parte da #TrocaDePasses entre o Bruno Fernandes e o Gelson Martins! Posted by Sporting Clube de Portugal on Wednesday, February 14, 2018

“Antes de vires andavas a chorar, a mandar mensagens que querias jogar comigo”, confidenciou o extremo na segunda parte da rubrica publicada no Facebook verde e branco. “Claro, não queria que saísses para jogar contigo”, respondeu o médio. E ficaram mesmo a jogar juntos, naquele que é o ponto mais forte dos leões sobretudo com a referência Bas Dost ausente por lesão. Com tanto sucesso que, pela primeira vez desde 2014/15, o Sporting conta com dois portugueses com dez ou mais golos (sendo que os números de Nani e Adrien, por este andar, devem ser ultrapassados).

Bruno Fernandes (11 golos) e Gelson Martins (10): a última vez que 2 ????????portugueses marcaram 10 + ⚽golos numa época pelo ????Sporting foi em 2014/15 (Nani,12; Adrien Silva, 10) pic.twitter.com/qfP22ejTCr — playmakerstats (@playmaker_PT) February 15, 2018

No caso de Gelson Martins, esta está a ser de longe a melhor temporada desde que subiu à equipa principal verde e branca pela mão de Jorge Jesus, somando já um total de dez golos com aquele que consumou a reviravolta dos leões em Astana. Mas, mais até do que os números, o internacional português tornou-se uma unidade fulcral no modelo leonino, por ser um jogador com características únicas na velocidade, no 1×1, na criatividade e na capacidade de dar outra profundidade ao ataque. Por isso, e além da dezenas de remates certeiros, soma ainda oito assistências, apenas superado por… Bruno Fernandes.

Gelson Martins marcou o 10.º ⚽golo da época, o 2.º nas competições europeias. É o 30.º golo da carreira (24 ????Sporting – equipa principal; 6 Sporting – equipa B) pic.twitter.com/hIq9glyqPm — playmakerstats (@playmaker_PT) February 15, 2018

O médio contratado pelo Sporting à Sampdória no Verão, naquela que foi a quarta maior transferência de sempre do clube (8,5 milhões de euros, mais 500 mil de variáveis, apenas superado por Bas Dost, Acuña e Elias), continua a ser a grande revelação dos leões na presente época, contabilizando já 11 golos e 11 assistências jogando em posições distintas (fruto da cultura tática dos anos passados em Itália) consoante as necessidades de Jorge Jesus: médio centro, ’10’ ou falso ala direito.

