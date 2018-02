Kate Upton cai ao mar em “topless” durante produção fotográfica

A onda não parecia ser assim tão grande, comenta Kate Upton no vídeo publicado na conta de Instagram da Sports Illustrated, que mostra a queda viral (e bem humorada) da modelo de 25 anos. No curto vídeo, que já reúne mais de 10 mil “gostos”, Upton está no cimo de uma rocha, na ilha de Aruba, a posar para a edição de 2019 da Sports Illustrated Swimsuit. Tudo corre bem até que uma onda arrasta a modelo, que cai ao mar em topless.

O tule pesado que Kate Upton estava a usar no momento em que a onda embate contra a rocha contribuiu para a queda aparatosa. Num primeiro momento, a equipa da produção fotográfica assustou-se, com receio que a modelo se tivesse magoado, mas tudo não passou de um susto.

✨#SISwim 2018 A post shared by Kate Upton (@kateupton) on Feb 14, 2018 at 5:22am PST

A Sports Illustrated acabaria por partilhar o vídeo da queda no Instagram com a muito apropriada legenda “Things got a little rocky”, sendo que também Kate Upton partilhou no seu Instagram várias imagens correspondentes à sessão fotográfica.

