Hospitais. 500 milhões para pagar dívidas estão congelados pelas Finanças há um mês

Um mês depois de 39 hospitais EPE (gestão pública empresarial) nacionais terem recebido 500.190 mil euros para pagamento de dívidas a fornecedores, a verba mantém-se congelada por ordem do Ministério das Finanças. Quem o noticia é o Jornal de Notícias, na edição desta sexta-feira.

A ordem para não movimentar o dinheiro foi dada, escreve o jornal, horas depois das transferências do tesouro. A verba destina-se, segundo resposta entretanto enviada por escrito pelo ministério de Mário Centeno, “exclusivamente ao pagamento de dívida vencida a fornecedores, por ordem de maturidade”. Mas, para já, não há qualquer data prevista para que os hospitais em questão possam utilizar as verbas porque o ministério alega que falta “identificar e validar” as dívidas em causa.

Só após identificação e validação das dívidas a regularizar estarão reunidas as condições para se proceder aos pagamentos através da aplicação dos saldos de gerência em despesa”, resumem as Finanças.

Ao JN, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, criticou o que considera ser uma “estratégia de constante restrição da tesouraria dos hospitais”, que, defende ainda, “não tem resultado, gera mais ineficiência e desperdício e está a contribuir para agravar a situação financeira dos hospitais”.

