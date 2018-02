Paulo Vistas renunciou ao mandato de vereador na Câmara de Oeiras

O ex-presidente da Câmara de Oeiras Paulo Vistas renunciou ao mandato de vereador no executivo municipal, informou esta sexta-feira à Lusa uma fonte do movimento Independentes, Oeiras Mais à Frente (IOMAF).

Segundo a fonte do IOMAF, que pediu para não ser identificada, Paulo Vistas solicitou na quarta-feira ao presidente da câmara, Isaltino Morais, “a renúncia ao mandato de vereador” no executivo camarário.

O pedido foi aceite pelo presidente da autarquia, que convocou a número três da lista do IOMAF para assumir o cargo de vereadora, acrescentou a mesma fonte, adiantando que Paulo Vistas no pedido de renúncia ao mandato não refere qualquer motivo e “apenas invoca as questões legais”.

Paulo Vistas tomou posse como vereador pelo IOMAF, que teve apenas dois eleitos nas autárquicas de 01 de outubro de 2017, mas fez-se substituir nas reuniões do executivo por Marlene Rodrigues, número três na lista do movimento para a câmara, que já era vereadora no anterior mandato.

“É um direito que lhe assiste. Cabe ao movimento, com ou sem Paulo Vistas, desenvolver o seu trabalho em prol do município de Oeiras”, comentou o vereador Carlos Morgado, do IOMAF, contactado pela Lusa.

O autarca, número dois na lista liderada pelo ex-presidente da câmara, admitiu que Paulo Vistas vai fazer falta ao movimento, mas que será preciso “arranjar um outro líder”, a eleger numa próxima assembleia do IOMAF.

Questionado se será candidato à liderança do movimento, Carlos Morgado respondeu que “tudo depende de como a assembleia decorrer”.

Nas recentes autárquicas, Isaltino Morais foi eleito presidente da Câmara de Oeiras com maioria absoluta (41,68%), com seis mandatos, seguido do IOMAF (14,19%), com dois eleitos, e do PS (13,41%), PSD/CDS-PP/PPM (8,73%) e CDU (7,84%), com um mandato cada.

Na noite das eleições, o recandidato independente à Câmara de Oeiras admitiu que o resultado da sua candidatura ficou “aquém da expectativa” e que iria “refletir” com a sua equipa se assumiria responsabilidades num executivo liderado por Isaltino Morais.

Paulo Vistas recandidatou-se pelo IOMAF, pelo qual foi eleito em 2013, então ainda com o apoio de Isaltino Morais, de quem foi vice-presidente e que substituiu quando o autarca deixou a câmara para cumprir pena de prisão, por fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Isaltino Morais reconquistou a presidência da câmara pelo movimento Inovar Oeiras de Volta (IN-OV).

A Lusa tentou, sem sucesso, contactar Paulo Vistas.

Continuar a ler