Mercedes revelará primeiro eléctrico EQ em Genebra

A nova submarca EQ, sob a qual passarão a ser comercializados os futuros automóveis 100% eléctricos da Mercedes, vai apresentar o seu modelo de estreia já no próximo Salão de Genebra, em Março. É a própria marca da estrela quem o confirma, ainda que sem revelar qual será o modelo que terá a responsabilidade de abrir o caminho para a nova gama de 10 modelos exclusivamente eléctricos, que o construtor tem previsto lançar, até 2022.

Contudo, segundo as últimas informações, o modelo a apresentar em Genebra será a versão de produção do EQC, variante 100% eléctrica do SUV GLC, cuja comercialização deverá arrancar em 2019. Ao que tudo indica, com uma autonomia acima dos 500 km, ainda de acordo com o ciclo NEDC.

Ao mesmo tempo, a Mercedes-Benz continua apostada no desenvolvimento de melhores sistemas de carregamento a bordo, sendo que, já a partir de Março deste ano, irá disponibilizar nos mercados europeus carregadores de três fases de 22 kW, solução que será bastante mais rápida a reabastecer as baterias de 10 kWh, nos seus híbridos plug-in.

Aliás, em Genebra, a marca da estrela promete apresentar, em estreia mundial, novas gerações de vários modelos híbridos plug-in, os quais combinam a tecnologia híbrida com as mais recentes evoluções de motores de combustão a gasóleo.

