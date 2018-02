Peugeot 508 “apanhado” antes da chegada a Genebra

O Peugeot 508, actualmente um dos modelos mais antigos na oferta da marca francesa, prepara já uma nova geração, que deveria ser conhecida no próximo Salão Automóvel de Genebra, em Março. Mas, numa altura em que o desvendar oficial está a apenas algumas semanas de distância, eis que o sedan topo de gama parece ter sido antecipadamente apanhado, pouco antes de se colocar “a caminho” da cidade suíça. A denominação inscrita na matrícula, pelo menos, não deixa grandes dúvidas…

Reveladas, primeiro, pela Peugeot Heritage, na sua página no Facebook, ainda a preto e branco, e já depois a cores no Instagram, as imagens agora conhecidas da traseira deixam antever, desde logo, uma nova assinatura luminosa 3D, inspirada nas soluções exibidas pelos modelos mais recentes do fabricante, as chamadas “garras” do leão. Se bem que, aqui, replicadas de forma mais discreta e diferente.

[SCOOP]🚨🚨🚨En exclusivité sur Peugeot Héritage, voici la nouvelle 508 qui se prépare ! #peugeotfans #new508 Posted by Peugeot Héritage on Saturday, February 17, 2018

As linhas prenunciam um modelo mais esculpido e, de certa modo, inspirado no protótipo Instinct dado a conhecer, precisamente na última edição do Salão de Genebra. Mas vai ser preciso esperar um pouco mais para confirmar, ou não, aquelas que parecem ser as opções da marca do leão, para este modelo.

Porta-estandarte entre os sedans Peugeot, o 508 que o fabricante se prepara para apresentar na Suíça será a segunda geração de uma proposta que, no modelo original, veio substituir, com o seu lançamento em 2011, dois carros – o 407 e o 607.

O novo 508 deverá partilhar grande parte das suas soluções técnicas com o futuro topo de gama da Citroën, que prepara igualmente a nova geração do seu C5. Proposta que, tal como o 508, é aguardada para Genebra.

