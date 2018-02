Há entre 350 a 400 casos de cancro em idade pediátrica mas a taxa de cura ronda 80%

Entre 350 a 400 casos de cancro em idade pediátrica surgem anualmente em Portugal, com os países desenvolvidos a registarem nos últimos tempos um crescimento de 1% do número anual de casos, segundo o responsável pelo programa das doenças oncológicas.

Segundo disse à agência Lusa o diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, Portugal tem por ano cerca de 350 a 400 casos de cancro em crianças ou adolescentes e que as taxas de cura se situam, em termos globais, nos 80%. Os tumores mais frequentes em idade pediátrica são as leucemias, seguidas depois de outros tumores, como os do sistema nervoso central e os linfomas.

Esta quarta-feira decorre em Lisboa um Fórum sobre Cancro Pediátrico, organizada pelo imunoalergologista Carlos Nunes, assessor para o cancro pediátrico na Associação Internacional Lions.

