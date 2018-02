Lecabela Quaresma convidada para o pentatlo do Mundial de atletismo

Lecabela Quaresma vai competir no pentatlo do Campeonato do Mundo de pista coberta, de 1 a 4 de março em Birmingham, Inglaterra, elevando-se assim para oito o total de atletas da delegação portuguesa.

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) avançou esta quarta-feira com o convite dirigido à Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), pelo que a atleta da Juventude Vidigalense regressa a uma grande competição de pista coberta, depois de ter sido sétima no Europeu ‘indoor’ do ano passado.

A FPA também aumenta o número de treinadores para Birmingham, integrando Mário Aníbal, técnico de Lecabela. Aníbal orienta igualmente Samuel Remédios, o novo recordista nacional de heptatlo masculino, que tinha expectativa de receber um convite, o que não veio a acontecer, por ocupar o nono lugar do ‘ranking’ mundial de 2018.

A federação portuguesa chegou mesmo a pedir um esclarecimento sobre a atribuição de um ‘wild-card’ ao austríaco Dominik Distelberger, 10.º da mesma hierarquia, reafirmando que Remédios tinha um melhor resultado este ano.

Os outros sete convocados já eram conhecidos desde terça-feira, destacando-se o triplista Nelson Évora, segundo melhor do ano, e Tsanko Arnaudov, sétimo da lista do lançamento do peso.

Nas corridas do setor feminino, além da velocista Lorene Bazolo, que vai aos 60 metros, há quatro quatrocentistas, que irão integrar a estafeta: Cátia Azevedo (que também corre a distância individual), Filipa Martins, Dorothe Évora e Rivinilda Mentai.

Lista dos oito atletas para Birmingham 2018:

Masculino:

Nelson Évora (Sporting) – Triplo salto

Tsanko Arnaudov (Benfica) – Lançamento do peso

Feminino:

Lorene Bazolo (Sporting) – 60 metros

Cátia Azevedo (Sporting) – 400 metros e 4×400 metros

Dorothe Évora (Sporting) – 4×400 metros

Filipa Martins (Sporting) – 4×400 metros

Rivinilda Mentai (Benfica) – 4×400 metros

Lecabela Quaresma (Juventude Vidigalense) – pentatlo.

Continuar a ler