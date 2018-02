Não tenhas pressa, Aboubakar; o Soares está de pé quente

Francisco das Chagas Soares dos Santos. Soares — só Soares — na camisola. Tiquinho na gíria do futebolês. Aquela primeira metade da temporada (até perto do Natal) foi sofrível para ele. Mais suplente (às vezes nem suplente era) do que opção para Sérgio Conceição e apenas um golo em nove jogos que disputou.

Aboubakar, o senhor da posição nove, lesionou-se e Soares foi testado na vez do camaronês. Mas não aproveitaria a oportunidade.

Marcaram em 3 jogos consecutivos pelo ????FC Porto na ????????Liga 2017/18:

????????Marega

????????Aboubakar

????????Sérgio Oliveira

????????SOARES pic.twitter.com/JnXcT02g5p — playmakerstats (@playmaker_PT) February 21, 2018

Consta que foi mesmo Pinto da Costa quem o segurou (convencendo Sérgio Conceição a não abdicar do brasileiro) depois de Soares e Conceição se terem “pegado” após a substituição no jogo da Taça da Liga, jogo que os azuis-e-brancos perderam para o Sporting nos penáltis. Soares ficou mesmo — mesmo tendo uma tentadora proposta da China.

E a meia-final da Taça, agora a de Portugal, outra vez contra o Sporting, ditaria a mudança no destino (destino “goleador”) do avançado. Foi de Soares o golo da vitória no Dragão.

????Soares com 3 jogos consecutivos a bisar: na ????????Liga, ninguém o fazia pelo ????FC Porto desde 2011/12 (Hulk) ➡O último jogador a fazê-lo na Liga tinha sido Jonas, em 2014/15 pic.twitter.com/fiUUxO5qZN — playmakerstats (@playmaker_PT) February 21, 2018

De lá para cá, Soares não parou de somar e somar golos no campeonato — contra o Liverpool, na Champions, ficou a zeros. Seis em três encontros, sempre, sempre em modo duplo: dois ao Chaves, dois ao Rio Ave e, agora, dois ao Estoril. É curioso ver que, antes do bisar frente ao Chaves, Soares não o fazia desde março de 2017. Havia perdido o jeito. Voltou a ganhá-lo.

Aboubakar não precisa de se apressar no ginásio a recuperar da lesão sofrida. É que Soares está a dar contra do recado…

Três jogadores do ????FC Porto já levam 10 + ⚽golos esta época, o que não acontecia desde 2014/15:

2014/15: Quaresma, Brahimi, Jackson

2017/18: Aboubakar, Marega, Soares pic.twitter.com/mb576BToIl — playmakerstats (@playmaker_PT) February 21, 2018

Continuar a ler