Contratação pelo Sporting. Benfica e Jorge Jesus chegam a acordo

Jorge Jesus e Benfica entenderam-se sobre o diferendo que ambos mantinham desde a saída do atual treinador do Sporting do comando técnico dos “encarnados”, escreve o jornal A Bola. O julgamento do processo relacionado com a saída de Jesus para o rival de Alvalade iniciava-se amanhã, mas a sessão já não se irá realizar.

O Benfica considerava que Jorge Jesus, que abandonou o Benfica no verão de 2015 para assumir o cargo de treinador do Sporting, ainda estava no último mês de contrato, que terminava em julho desse mesmo ano. Jesus foi ainda acusado de ter traído a anterior entidade patronal quando ainda tinha contrato com esta, escreve o jornal Record.

Os “encarnados” exigiam, por isso, uma indemnização de 14 milhões de euros. O valor, conforme noticiou a revista Sábado em 2015, foi descrito pelas águias como sendo “simbólico” — apenas um euro por cada adepto que o Benfica dizia ter, com base num estudo publicado em 2001.

Jorge Jesus, por sua vez, exigia o pagamento do ordenado referente ao último mês de contrato com o Benfica que, alegadamente, os encarnados nunca pagaram.

