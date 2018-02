Dois jovens atropelados mortalmente no concelho de Montemor-o-Velho

Dois jovens com cerca de 20 anos foram ao final da tarde deste sábado atropelados mortalmente na freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo o CDOS de Coimbra, o atropelamento aconteceu na localidade de Catarruchos, pelas 19h30.

No local estiveram elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, da GNR, que é a entidade responsável pela investigação ao acidente, e dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, num total de oito veículos apoiados por 17 elementos.

De acordo com testemunhas no local ouvidas pela SIC, os dois jovens tinham acabado de sair de uma coletividade da freguesia quando foram colhidos por um carro. A condutora saiu ilesa, mas foi assistida por uma equipa médica por estar “abalada” com o atropelamento.

Continuar a ler