Pedrógão Grande. Fotografia do “Região de Leiria” vence prata nos “óscares do design jornalístico”

O jornal Região de Leiria venceu este sábado a medalha de prata na categoria Breaking News nos prémios internacionais de design jornalístico da Society for News Design — considerados os “óscares” do jornalismo na área do design e grafismo –, com a primeira página do dia 22 de junho de 2017, relativa ao incêndio de Pedrógão Grande.

Entre os premiados nesta edição dos prémios encontram-se o jornal norte-americano The New York Times, que venceu a medalha de ouro na categoria de Retrato; o também norte-americano The Washington Post, que levou a prata na mesma categoria; e ainda o Los Angeles Times, que venceu o ouro na categoria de Breaking News, o único à frente do jornal regional leiriense.

O anúncio foi feito esta tarde pela organização, através da rede social Twitter, e confirmada ao Observador pelo diretor do Região de Leiria, Francisco Rebelo dos Santos, que sublinhou ter sido o próprio fotojornalista Joaquim Dâmaso, autor da fotografia da capa, que apresentou a candidatura.

A silver medal for breaking news photography #snd39 pic.twitter.com/NeEuIsmEF9 — Society for News Design (@SND) February 24, 2018

A primeira página daquela edição é composta apenas por uma fotografia do fotojornalista Joaquim Dâmaso, que se tornou um ícone da tragédia que afetou a região centro do País no início do verão passado.

Em declarações ao Observador, o fotojornalista Joaquim Dâmaso mostrou-se satisfeito pelo reconhecimento internacional ao lado dos grandes jornais do mundo. “Isto é um prémio muito importante quer para mim quer para o jornal“, disse Dâmaso, sublinhando que a imprensa regional de Leiria tem feito “escola” no aspeto gráfico.

“Este ano, por razões infelizes, houve algo no nosso país a ser noticiado a nível mundial, pelo que o nosso trabalho ganhou outra dimensão”, disse ainda o fotojornalista.

Para Joaquim Dâmaso, o prémio mostra também a relevância dos jornais regionais, apesar de se notar “cada vez menos” a diferença entre órgãos nacionais e regionais. Ao mesmo tempo, os jornais regionais “passam os mesmos problemas que passam os nacionais”, recorda o fotojornalista, sublinhando a importância destas publicações na realidade do país.

A fotografia tornou-se célebre no país enquanto imagem da destruição causada pelos incêndios deste verão. Na fotografia figurava apenas Maria do Rosário, de 84 anos, natural do concelho de Figueiró dos Vinhos, no noroeste do distrito de Leiria, sozinha no meio de uma mata ardida, a chorar, com um pequeno regador na mão.

Em novembro, a mesma primeira página já tinha sido considerada a melhor primeira página do ano pelo júri dos prémios de design editorial ÑH2017 — a versão ibérica do mesmo prémio agora atribuído. A fotografia ocupava a capa e a contracapa do jornal, e o título “Azar ou incúria?”

O incêndio que deflagrou em 17 de junho em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), atingindo vários concelhos vizinhos, esteve ativo uma semana e causou, segundo o balanço oficial feito no verão, 64 mortos e mais de 250 feridos.

Registou-se ainda o atropelamento de uma mulher que fugia das chamas e, já em novembro, morreu uma mulher que estava internada com ferimentos graves.

