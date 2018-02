Polícia inglesa confirma grande explosão em Leicester

A policia de Leicester, no Reino Unido, sinalizou um “grande incidente” depois de surgirem relatos de uma explosão.

Segundo o The Guardian, a Leichestershire Fire and Rescue receberam várias chamadas por volta das 19h03 que falavam de uma grande rebentamento em Hinckley Road.

| Major Incident |

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.

— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018