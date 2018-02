Homem agride três polícias com ferro em oficina de Olhão

Um homem agrediu três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Olhão esta terça-feira. Segundo fonte da Direção Nacional da PSP avançou ao Observador, os três polícias e o agressor foram levados para um hospital, sem adiantar qual.

A agressão aconteceu depois de a PSP ter sido chamada a uma oficina de Olhão, recebendo a informação de que um homem “agitado e agressivo” que estaria a causar distúrbios. Fonte da Direção Nacional da PSP diz ao Observador que o homem chegou a despir-se a sujar-se com óleo. Quando os três agentes chegaram ao local o indivíduo agrediu-os com um ferro.

A mesma fonte adiantou ainda que um polícia apresenta apenas “algumas escoriações”, mas que os restantes dois polícias apresentam ferimentos mais graves. Um deles ficou com um dedo partido e com ferimentos num ombro. Outro, o único a ter alta do hospital, teve de levar pontos por ter partido a cabeça.

De acordo com a mesma fonte, o agressor, que entretanto foi detido, apresenta “os ferimentos normais da detenção”. Tem 45 anos.

