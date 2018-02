Resultados “acima do esperado” levam Moody’s a melhorar ‘rating’ da CGD

A agência Moody’s melhorou o ‘rating’ atribuído à Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas mantém o banco público num nível de ‘lixo’, depois de os resultados de 2017 terem sido melhores do que o esperado.

Esta terça-feira, a Moody’s melhorou numa nota, de ‘B1’ para ‘Ba3’, o ‘rating’ que atribui ao banco público, com perspetiva estável, considerando que os resultados do banco em 2017, divulgados no início de fevereiro, “foram melhores do que o antecipado”.

Para a agência de ‘rating’, os resultados mostram “melhorias nos fundamentais financeiros do banco”, fazendo, assim, “progressos notórios no seu plano de reestruturação de 2017-2020”.

“A Moody’s considera que a CGD está a alcançar, gradualmente, as metas do plano, particularmente em termo de riscos de ativos e rentabilidade”, lê-se no comunicado da agência.

A melhoria do ‘rating’ reflete também a melhoria das perspetivas do crescimento da economia portuguesa e a intenção da CGD de continuar a focar-se na recuperação, na ‘limpeza’ de ativos e na venda de alguns dos créditos não performativos do banco no mercado.

Continuar a ler