União Europeia quer limitadores automáticos de velocidade para veículos

Os regulamentos europeus de segurança dos veículos serão atualizados a 2 de maio deste ano. As alterações no regulamento prevêem que todos os veículos novos tenham limitadores automáticos de velocidade, sistemas de travagem automática de emergência, alcoolímetros e caixas negras para registar os dados nos momentos anteriores ao acidente.

Estas opções já estão disponíveis para os veículos novos, mas vão passar a ser obrigatórias, noticia o Correio da Manhã. Para o diretor-executivo do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, Antonio Avenoso, estas medidas são terão realmente impacto na segurança rodoviária e na redução do número de acidentes quando for implementada em todos os veículos e não apenas nos novos.

Outra das propostas da União Europeia é que o limite de velocidade dentro das zonas urbanas seja de 30 quilómetros por hora. A maior dos países tem como limite de velocidade urbano os 50 quilómetros por hora, mas Portugal já impôs o limite de 30 km/h em alguns centros urbanos.

