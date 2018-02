Contas dos clubes. Sporting reduz passivo em 40 milhões e lucros do Benfica aumentam

A SAD do Benfica teve este semestre 19,1 milhões de euros de lucro, um valor mais de sete vezes superior aos 2,6 milhões alcançados um ano antes, como relembra o Jornal de Negócios. A SAD do Sporting, por seu turno, viu os lucros caírem bastante, dos 46,5 milhões do mesmo período homólogo do ano passado para apenas 10,1 milhões — mas, por outro lado, conseguiu reduzir o seu passivo em 40 milhões de euros.

Os resultados do primeiro semestre de Benfica e Sporting foram comunicados esta quarta-feira pelos próprios clubes à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e dão conta da situação financeira de dois dos maiores clubes de futebol do país.

Os encarnados comunicaram à CMVM que os seus rendimentos operacionais recuaram 6,9% face à época passada, em parte pelo afastamento da Liga dos Campeões. Contudo, a receita com a venda de jogadores subiu de 18,9 milhões na época homóloga do ano passado para 45 milhões este semestre, graças aos direitos de atletas como Nélson Semedo, Kostas Mitroglou e Rui Fonte.

Para além dos bons resultados nas receitas, o Benfica conseguiu ainda reduzir a dívida bancária em 7,8 milhões e o passivo em 53 milhões.

No que toca aos leões, o aumento dos proveitos operacionais em quase 10%, graças ao aumento dos prémios da UEFA pela participação na fase de grupos da Champion, não chegou para impedir uma queda acentuada nos lucros: de 46,5 milhões no primeiro semestre da época 2016/2017 para apenas 10 milhões este semestre.

Contudo, o Sporting realça no seu comunicado, citado pelo ECO, que conseguiu reduzir em 40 milhões de euros o seu passivo global, devido “ao reembolso de dívida bancária no montante de 18.729 milhares de euros, redução de provisões no montante de 9.590 milhares de euros e de fornecedores em 12.893 milhares de euros”.

