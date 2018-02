Défice de associação dona do Montepio agrava-se para cerca de 300 milhões

O grupo Montepio deverá apresentar resultados (ainda mais) negativos nas contas do último ano. De acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pelo Público, os capitais próprios do grupo que integra o banco Montepio e a seguradora deverão ser negativos e agravar-se para números perto dos 300 a 350 milhões de euros.

Embora as contas consolidadas do grupo não estejam ainda fechadas, esta é a estimativa financeira da atividade da associação que traduz um agravamento na ordem dos 200 milhões face ao ano anterior. O relatório dessa mesma atividade irá a discussão e aprovação na reunião do Conselho Geral da associação mutualista (AMMG) que se reúne hoje. Destes resultados poderá ainda depender algum tipo de ajustamento nas listas candidatas aos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral que se encontram “bloqueadas” no Banco de Portugal.

O mesmo jornal esclarece que as contas finais podem ainda ser influenciadas por uma decisão que leve a um desinvestimento que liberte capital e ajude assim a fixar os capitais próprios num montante menos negativo. O exemplo que o Público dá é a venda de 60% da holding Montepio Seguros aos chineses, CEFC Energy Company Limited, negócio assinado a 27 de Novembro de 2017, mas ainda por concretizar.

Recorde-se que a KPMG já tinha alertado em 2015 para o desequilíbrio financeiro da dona do banco Montepio. Na altura, a consultora contabilizou, na soma dos números das participadas, capitais próprios negativos de 107,529 milhões de euros. A empresa concluiu então que a equipa de Tomás Correia sobreavaliara a presença da AMMG, na Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) e na Montepio Seguros, ao atribuir-lhes valores inadequados: contabilizava (e contabiliza) o banco em 2,016 mil milhões e a seguradora em 256 milhões de euros.

